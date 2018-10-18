Arızalanan Lamborghini'yi İBB çalışanları itti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri, Beşiktaş'ta arızalanan Lamborghini marka spor otomobili iterek yol kenarına aldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine giden lüks bir spor otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı önünde arıza yaptı.

Aracın yolun sol şeridinde durduğunu gören İBB Trafik Müdürlüğü çalışanı Birol Tosun, Recep Aykut ve Serkan Çalışlar, yanına gittikleri sürücüden otomobilin arızalandığını öğrendi.

Trafik yoğunluğunun oluşmaması için harekete geçen İBB çalışanları, lüks otomobili iterek yol kenarına götürdü.

İBB Trafik Müdürlüğü çalışanlarından Birol Tosun, yaptığı açıklamada, aracın arızalandığını öğrendiklerini belirterek, "Bölgede trafik yoğunluğunu önlemek için acilen, arkadaşlarımızla birlikte aracı iterek yol kenarına aldık. Ondan sonra, çekici çağırarak aracın bölgeden alınmasını sağladık." dedi.

