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Arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ş.T., Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki motosikletinin bir anda arızalanmasına kızarak yol kenarında aracını ateşe verdi.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Kara yolu Yüzbaşılar Köprüsü mevki’inde meydana geldi.

Arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı

Ş.T., Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki motosikletinin bir anda arızalanmasına kızarak yol kenarında aracını ateşe verdi.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Kara yolu Yüzbaşılar Köprüsü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken bir anda arıza yaptı. Durumu fark eden Ş.T., duruma sinirlenerek motosikleti yolun kenarına götürdü. Ş.T., ters çevirdiği motosikleti, daha sonra ateşe verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan motosiklete müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı

Arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı

Arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı

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