HABER

Arızalanan otomobilden inen Umut, minibüsün çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, servis minibüsü arızalanan otomobilden inen 3 kişiye çarptı.

Arızalanan otomobilden inen Umut, minibüsün çarpmasıyla öldü

Nabi YAZICI/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, servis minibüsü arızalanan otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada Umut Sarı (17) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu İstanbul Caddesi mevkiinde meydana geldi. B.E. idaresindeki 41 P 8963 plakalı servis minibüsü, arızalanması nedeniyle otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan Umut Sarı, Samet Bora C. (26) ve Eren D. (30), 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Umut Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Kabızlık nedeniyle ilaç tedavisi gören 11 aylık Kumsal bebek öldüKabızlık nedeniyle ilaç tedavisi gören 11 aylık Kumsal bebek öldü
Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardıKoleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.