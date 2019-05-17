Arızalanan otomobilden inen Umut, minibüsün çarpmasıyla öldü

Nabi YAZICI/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, servis minibüsü arızalanan otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada Umut Sarı (17) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu İstanbul Caddesi mevkiinde meydana geldi. B.E. idaresindeki 41 P 8963 plakalı servis minibüsü, arızalanması nedeniyle otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan Umut Sarı, Samet Bora C. (26) ve Eren D. (30), 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Umut Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

