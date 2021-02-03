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Arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemek isteyen 3 kişiye araç çarptı: 2 ölü

03.02.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Antallya-Isparta karayolunda arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemeye çalışan 3 kişiye araç çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza dün saat 21.45 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun Karaöz mevkiinde meydana geldi.

Antallya-Isparta karayolunda arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemeye çalışan 3 kişiye araç çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 21.45 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun Karaöz mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen E.Ç. idaresindeki araç, yol kenarında arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemeye çalışan Murat Kuran, Doğan Kuran ve Ümit Altay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Kuran ve Ümit Altay yol kenarındaki uçuruma savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Kuran ve Ümit Altay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Doğan Kuran ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan E.Ç. jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Altay ve Kuran’ın cenazelerinin bugün memleketleri Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Ümit Altay’ın Antalya’dan Isparta’ya doğru seyir halinde iken otomobilinin arıza yaptığı, bu nedenle oto kurtarma işi yapan Murat Kuran’ı çağırdığı öğrenildi.

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