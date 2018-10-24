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Arızalanan otomobili, motosiklete bağlayıp götürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken arızalanan otomobilin, halatla motosiklete bağlanarak çekilmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken arızalanan otomobilin, halatla motosiklete bağlanarak çekilmesi ilginç görüntü oluşturdu. Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece yaşanan olayda, hareket halindeki 31 DE 871 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle arızalandı. Arızalanan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, bir motosikletliden yardım istedi. İkili, otomobili halatla bağladıkları motosikletle çekmeye çalıştı. Sürücüsünün arkadan ittiği otomobilin motosikletle götürülmeye çalışılması ilginç görüntü oluştururken, görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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