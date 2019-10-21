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Arızalanan otomobilinden indi, başka otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, arıza yapan otomobilini kontrol etmek için araçtan inen Hasan Avcı, yoldan geçen başka otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Arızalanan otomobilinden indi, başka otomobilin çarpmasıyla öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, arıza yapan otomobilini kontrol etmek için araçtan inen Hasan Avcı, yoldan geçen başka otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Adıyaman karayolu Dağdancık mevkiinde meydana geldi. Yerel sanatçı Hasan Avcı yönetimindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, yolda ilerlerken arızalandı. Otomobilini yolun kenarına çekerek arızasını kontrol etmek isteyen Avcı'ya, araçtan indiği sırada, Gaziantep yönünde ilerleyen Emrullah B. yönetimindeki 02 AAJ 616 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın şiddeti ile yaralanan sürücü Emrullah B. ise sağlık ekipleri tarafından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasan Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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