Arızalanan Rus mayın gemisi, römorkörle Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 911 borda numaralı 'RFS Ivan Golubets' adlı mayın tarama gemisi, makine arızası yüzünden 'MB-31' adlı Rus askeri römorkörüyle çekilerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi. Geminin, Karadeniz'e götürüldüğü öğrenildi.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.30 sıralarında giriş yapan römorkörün çektiği arızalı Rus mayın tarama gemisi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen Rus mayın tarama gemisi, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçirildi.

Çanakkale Boğazı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapılan feribotlar ve dev gemiler arasından yavaş geçirilen Rus mayın tarama gemisi, sahilde yürüyüş yapanların da ilgisini çekti.

Çanakkale Boğazı'nda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne açılmak için seyir yapan römorkör ve mayın tarama gemisinin, bağlı bulunduğu Karadeniz Filosu'na katılmak üzere götürüldüğü öğrenildi.

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