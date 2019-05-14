Arızalanan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Milano’ya gitmek için havalanan Utair Havayolları’na ait uçak, şasisinde meydana gelen arıza nedeniyle Vnukovo Havalimanı’na geri döndü.

Rus Utair Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, Rusya’nın başkenti Moskova’dan kalktıktan kısa süre sonra şasi arızası alarmı verdi. Moskova’dan İtalya’nın Milano şehrine gitmek üzere havalanan UT787 sefer sayılı uçak, Vnukovo Havalimanı’na acil iniş yaptı. Havalimanı işletmesince yapılan açıklamada, uçağın iniş takımlarında arıza meydana geldiği belirtildi.

