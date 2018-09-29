Arızalanan teknedeki iki kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik yelkenli tekne arızalandı. Teknede bulunan iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Bodrum ilçesi açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, denizde teknenin arıza yaptığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 10 metre uzunluğundaki 'İpek' isimli teknede kurtarılmayı bekleyen, Onur Başol ve Birtan Başol'u kurtardı. Ekipler, panik yaşayan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik botuna aldı. Yelkenli tekne ise Gümbet Limanı’na çekildi.

