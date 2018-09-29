Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde bir turizm şirketine ait keşif uçağı, arıza yapınca bir tarlaya mecburi iniş yaptı.

Bir turizm şirketine ait C-15-M Cessna tipi 2 kişilik keşif uçağı, dün saat 15.30 sıralarında, havada arıza yaptı. Pilot İ.B., mürettebatı M.S.D.'nin de içinde bulunduğu uçağı, Kula'ya bağlı Bayramşah Mahallesi'nde bulunan boş bir tarlaya indirdi. Boş tarlaya zorunlu iniş yapan uçağı gören mahalle sakinleri, tedirginlik yaşadı. Şirket tarafından teknik ekip çağırıldığı, arızanın giderilmesinin ardından uçağın bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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