HABER

Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde bir turizm şirketine ait keşif uçağı, arıza yapınca bir tarlaya mecburi iniş yaptı.

Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde bir turizm şirketine ait keşif uçağı, arıza yapınca bir tarlaya mecburi iniş yaptı.
Bir turizm şirketine ait C-15-M Cessna tipi 2 kişilik keşif uçağı, dün saat 15.30 sıralarında, havada arıza yaptı. Pilot İ.B., mürettebatı M.S.D.'nin de içinde bulunduğu uçağı, Kula'ya bağlı Bayramşah Mahallesi'nde bulunan boş bir tarlaya indirdi. Boş tarlaya zorunlu iniş yapan uçağı gören mahalle sakinleri, tedirginlik yaşadı. Şirket tarafından teknik ekip çağırıldığı, arızanın giderilmesinin ardından uçağın bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddiaMHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia
Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.