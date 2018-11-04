Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Edinilen bilgilere göre Çanakkale-Gökçeada seferini yapan 57. Alay gemisinde makine arızası meydana geldi. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile gemi iskeleye yanaşamadı. Bunun üzerine yetkililer ve vatandaşlar gemiye bağlanan bir halatı kıyıdan çekerek gemiyi yanaştırdılar. Yolcular tahliye edilirken, gemide onarım çalışmasına başlandı.
“ÖNLEM AMAÇLI BÖYLE BİR YOL İZLENMİŞ”
GESTAŞ A.Ş. yetkililerinden konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, gemide 2 makine bulunduğu ve bunlardan birinin arızalandığı belirtildi. Tek makine ile gemi yanaşırken, havanında rüzgârlı olması sebebi ile önlem amaçlı böyle bir yol izlendiği belirtildi.
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