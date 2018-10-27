Arızaları gidermek için doğaya meydan okuyorlar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/,VAN,(DHA)- VAN kent merkezi ile ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yüksek gelirim hatlarının arızalanması ve elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu. Arızalardan dolayı Van, Hakkari ve Bitlis'te 3 belde ve 400 yerleşim birimine enerji verilemiyor. 65 ekip ve 200 kişiyle yürütülen çalışmalarda, fırtınadan dolayı devrilen direklerini onarıp yerleşim birimlerine enerji verilmesi için arıza ekipleri, zorlu doğa şartlarına göğüs gererek, yağmur yağışı altında çalışma yürütüyor. VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, ekiplerin gece gündüz çalışarak arızaları gidermeye çalıştıklarını, şu ana kadar arızaların yüzde 60'ının giderildiğini söyledi.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Van’da sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle özellikle kırsal alanlarda meydana gelen elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba gösteriyor. Van, Hakkari ve Bitlis’te 65 araç ve 200 personelle yürütülen çalışmalarda, arıza ekipleri, devrilen direklerin yerine yenisini dikiyor. Çatak ilçesine bağlı Görentaş Köyü yakınındaki Gönderme mevkiinde fırtınadan dolayı devrilen elektrik direği, 12 kişiden oluşan arıza ekibinin 11 saat süren çalışması sonucu yeniden onarılıp yerine dikilirken, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerine yeniden enerji verildi.

3 BELDE VE 400 YERLEŞİM BİRİMİNE ENERJİ VERİLEMİYOR

Arızalardan dolayı elektiriksiz kalan Van, Hakkari ve Bitlis'e bağlı 3 belde ve 400 yerleşim birimine elektrik verilmesi için ekipler, zorlu doğa şartlarına adete meydan okudu. Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için sağanak yağışa aldırış etmeden, araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelerdeki arızaları gidermek için zaman zaman yürüyor. VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullan Okuducu, Van Gölü Edaş Şirketi’nin Van, Bitlis ve Hakkari illerinden oluştuğunu belirterek, "Etkili olan sağanak yağış ve fırtınadan dolayı enerji nakil hatlarında ciddi hasarlar meydana geldi. Hasarların ilk başladığından itibaren bütün ekiplerimiz arızalara müdahale etmek için canla, başla bir uğraş içerisindedir. Dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış ve fırtınadan yaklaşık 700-800 yerleşim birimimiz enerjisiz durumdaydı. Yaklaşık 65 araç ve 200 personelimizle 7 gün 24 saat yapılan çalışmalarda şu ana kadar arızaların yüzde 60’ı bitirilmiş durumda. Şu anda enerjisiz il merkezimiz ve ilçemiz kalmamıştır. 3 belde, 400 yerleşim birimi ve 52 askeri birimimizde halen enerji verme çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bu yerleşim birimlerine enerji verilecektir. Bu yağışların sürekli olması, rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle devrilen direklerle çalışmalar biraz zaman alabilmektedir. Bundan dolayı da bazı gecikmeler yaşanmaktadır. Ama arkadaşlarımız canla, başla çalışıyor" dedi.

‘DİREKLERİN ALT PARÇALARI ÇALINIYOR’

Okuducu, Van, Bitlis ve Hakkari’de 800 personelin yaz boyunca tüm hatları kontrol ederek, kışa hazır hale getirdiğini de anlatarak şunları kaydetti:

"Tüm hatlarda bakım kontrol ve onarım çalışmaları yapıldı.Bu çalışmalarda eski direklerin yerine, yeni direklerin dikilmesi, eğik direklerin düzeltilmesi, iletkenlerin onarılması ve panoların onarılması gibi test çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda geçen yıllara oranla bu yıl kesintilerde ciddi oranda azalmalar oldu. Bizim amacımız kesintisiz, sürekli, en az kesintiyle bir işletme faaliyeti sunabilmek. Bu amacımıza da inşallah ulaşacağız. Kışın genelde rastlandığımız en büyük sıkıntı özellikle kırsaldaki enerji nakil hatlarımızda bizim galbanizli, örmeli direklerimiz mevcut. Bunların alt parçalarının çalınması neticesinde direklerimizin mukavemeti düşmekte. Bu da rüzgar veya buz yükü olduğu zaman direklerin kırılmasıyla sonuçlanmakta ve büyük yerleşim birimlerimizin uzun süreli enerjisiz kalmasına neden olmakta. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın, abonelerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Direklerimizin korunmasını bekliyoruz. Çünkü direklerin parçalarının çalınması, direklerin yıkılmasına maalesef zemin hazırlıyor. Bunun dışında özellikle hatlara yakın ağaçların hatların üzerine devrilmesi gibi bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Özellikle yaz bakım çalışmalarında biz kesebildiğimiz kadar ağaç kestik fakat vatandaşın direnişi ile karşılaşıyoruz.”

Sağanak yağmur altında zorlu bir mücadele yürüten VEDAŞ arıza ekibi çalışanı İlhan Abbasioğlu, fırtınadan dolayı devrilen direkleri onarmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Görentaş Köyü Muhtarı Bahri Caniş de, mahallelerine enerji veren ekiplere teşekkür etti.

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