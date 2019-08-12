Arızalı aracından inen sürücü otomobil çarpması sonucu öldü

Soner HSIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde hararet yapan kamyonetin sürücüsü aracından indiği sırada aynı yönde ilerleyen bir başka aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarken yakın bir noktadaki yanmış ve hasarlı araç ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri yanmış aracın ölümlü trafik kazası ile alakalı olması şüphesi üzerine araçta inceleme yaptı.

Kaza Küçükçekmece, O-3 Güney Yan yolda gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Kara eşi ve çocuğu ile 34 FF 3013 plakalı mayonetiyle seyir halindeyken aracı hararet yaptı. Aracını durduran Kara, bir yakınını arayarak yardım istedi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde giden ve sürücüsünün ismi ve plakası belli olmayan bir araç Necati Kara'ya hızla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Kara yaklaşık 60 metre savrularak yeşillik alana fırladı. Kara'ya çarpan otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazaya tanık olan Kara'nın eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara'ya yaptığı müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.