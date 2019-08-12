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Arızalı aracından inen sürücü otomobil çarpması sonucu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 06:08 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde hararet yapan kamyonetin sürücüsü aracından indiği sırada aynı yönde ilerleyen bir başka aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Arızalı aracından inen sürücü otomobil çarpması sonucu öldü

Soner HSIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde hararet yapan kamyonetin sürücüsü aracından indiği sırada aynı yönde ilerleyen bir başka aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarken yakın bir noktadaki yanmış ve hasarlı araç ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri yanmış aracın ölümlü trafik kazası ile alakalı olması şüphesi üzerine araçta inceleme yaptı.

Kaza Küçükçekmece, O-3 Güney Yan yolda gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Kara eşi ve çocuğu ile 34 FF 3013 plakalı mayonetiyle seyir halindeyken aracı hararet yaptı. Aracını durduran Kara, bir yakınını arayarak yardım istedi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde giden ve sürücüsünün ismi ve plakası belli olmayan bir araç Necati Kara'ya hızla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Kara yaklaşık 60 metre savrularak yeşillik alana fırladı. Kara'ya çarpan otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazaya tanık olan Kara'nın eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara'ya yaptığı müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ
Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bu sırada kazayı haber alan Kara'nın yakınları olay yerine akın etti. Kara'nın cansız bedenini gören bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara'nın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Kara'ya ait araçta da incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

HASARLI VE YANMIŞ ARAÇ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürürken, olayın meydana geldiği yere yakın bir noktada yanmış otomobil ihbarı polisi alarma geçirdi. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Atakent Mahallesi, 222. Caddede plakası olmayan yanmış ön kısımlarında hasarlı olan bir araç ile karşılaştı. Polis ekipleri Necati Kara'ya çarpan araç olma ihtimali ile araçta detaylı inceleme yaptı. Yanmış aracın kim veya kimler tarafından ne zaman bırakıldığını araştıran polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yanmış araç otoparka çekildi. Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili de çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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