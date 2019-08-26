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Arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

 SAMSUN’da arızalı kamyonetin, halata bağlandığı motosikletle çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.  Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halata bağlı motorsikletle tamirciye götürülmek için taşındığını gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, şaşkınlarını gizleyemedi, bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da arızalı kamyonetin, halata bağlandığı motosikletle çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.

Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halata bağlı motorsikletle tamirciye götürülmek için taşındığını gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, şaşkınlarını gizleyemedi, bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlenirken, pek çok takipçi de, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen kamyonet ve motosiklet için 'Bu da oldu' yorumunda bulundu.

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