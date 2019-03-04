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Arızayı gidermeye giden VASKİ ekibi, mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Van'da, sondaj makinesindeki arızayı gidermek için araziye çıkan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekibi, tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Van'da, sondaj makinesindeki arızayı gidermek için araziye çıkan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekibi, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekip, 4 saat süren mücadele sonucu kurtarıldı.
Çaldıran ilçesine bağlı Koçovası Mahallesi'ndeki sondaj makinesinde arıza meydana geldi. Arızayı gidermek için araçla yola çıkan VASKİ ekibi, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekip, Van Büyükşehir ve Çaldıran Belediyesi'nden yardım istedi. Bölgeye giden karla mücadele ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak, mahsur kalan personeli kurtardı. VASKİ ekibi, daha sonra Koçovası Mahallesi'ne giderek sondaj makinesini tamir etti.

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