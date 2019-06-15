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Arizona çölünde bir göçmen çocuk güneş çarpmasından öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

ABD sınır devriyesi ve bir sağlık görevlisi, ABD’nin Arizona çölünde annesinin su aramak için diğer göçmenlerin yanında bıraktığı 6 yaşındaki kız çocuğunun güneş çarpmasından öldüğünü açıkladı.Güneş çarpması sonucu hayatını kaybeden Gurupreet Kaur adındaki Hindistan asıllı kızın birkaç gün sonra 7.

ABD sınır devriyesi ve bir sağlık görevlisi, ABD’nin Arizona çölünde annesinin su aramak için diğer göçmenlerin yanında bıraktığı 6 yaşındaki kız çocuğunun güneş çarpmasından öldüğünü açıkladı.
Güneş çarpması sonucu hayatını kaybeden Gurupreet Kaur adındaki Hindistan asıllı kızın birkaç gün sonra 7. yaşına gireceği kaydedildi. Lukeville’nın batısındaki sınır muhafız devriyesi tarafından bulunduğu belirtildi Kaur’un Çarşamba günü hava sıcaklığının 42. dereceye çıkması sonucu güneş çarpmasından öldüğü belirtildi.
Genellikle Orta Amerika’dan gelip Meksika’dan geçerek ABD’ye iltica etmeye çalışan insanların Arizona’nın güney sınırlarında bu yıl aşırı sıcaklara maruz kaldığı, daha önce de bu çöllerde başka bir göçmen çocuğun öldüğü hatırlatıldı.
ABD Göçmen Dairesi yetkilileri binlerce Hindistanlı, Asyalı ve Afrikalı göçmenin Meksika sınırından ABD’ye girmeye çalıştığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye göçmen akımını durdurmaması halinde Meksika’ya, Amerika’ya yapılan ihracatına her ay yüzde 5 olmak üzere ek gümrük vergisi artırımı yapacağı tehdidinde bulundu.

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