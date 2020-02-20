Tek başına değil donanma halinde görüldü!

Express.co.uk isimli İngiltere merkezli internet sitesinin yaptığı haberde ortaya çıkan UFO görüntülerinin 2016 yılının Ağustos ayında gerçekleştiği belirtildi.

Yayınlanan iki dakikalık videoda üç adet ışığın gök yüzünde üçgen şeklinde konumlandığı görülüyor. Bu noktada komplo teoricileri ortaya çıkan görüntünün uzaylıların donanması olduğunu belirtti.

İlginç teorileri ile ünlenen UFO teorisyeni Scott Waring görüntülerle ilgili olarak, "Şimdi bu harika bir manzara. UFO'lar gökyüzünde bir filo oluşturmak için tek tek görünüyor. Muhtemelen bir yeraltı uzaylı üssünden geliyorlardı" dedi.

UFO'ların iyi bir misyonu olmayabileceğini iddia etti. "Üçgen form şeklinde oldukları için askeri bir amaç güdüyor olabilirler" diyen Waring "ABD ordusu bile jetlerini yalnız uçuşa göndermiyor." dedi.

İnternet çağının ortaya çıkması ve iyice gelişmesiyle birlikte neredeyse her gün yeni bir UFO iddiası ortaya atılıyor. Bu iddiaların büyük bir kısmı asılsız ve yalan olsa da bazıları gerçeklik taşıyabiliyor.

ABD Donanması, 2004 yılındaki UFO olayı ile ilgili gizli bilgilere ve görüntülere sahip olduğunu, hatta bu gizli içeriklerin ortaya çıkması halinde ulusal güvenliği tehdit edeceğinin de altını çizdiler.

ABD Donanması'nın, Bilgi Özgürlüğü Yasası nedeniyle bu bilgiyi kamuoyuna açıkladığı gelen bilgiler arasında.



