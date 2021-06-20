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Arizona’da Araç Bisikletlere Binenlere Çarptı

20.06.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Arizona eyaletinde bir kamyonet yarış halindeki bisikletçilere çarptı. 10 kişi yaralandı, bazılarının durumu ağır

Arizona’da Araç Bisikletlere Binenlere Çarptı

Amerika’nın Arizona eyaletinde bir araç yarış halindeki bisikletçilere çarptı.

Olay sırasında 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bazılarının durumu ağır.

Polis, bisikletçilere çarpan kişiyi bir süre takip ettikten sonra olay yerinin yakınındaki bir dükkan yanında vurdu.

35 yaşında olduğu belirtilen söz konusu kişinin durumunun da kritik olduğu açıklandı.

Yetkililer olay sırasında yarışa 270 kişinin katıldığını açıkladı.

Bisiklet yarışının yardım amaçlı düzenlendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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