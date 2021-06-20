Arizona’da Araç Bisikletlere Binenlere Çarptı

Amerika’nın Arizona eyaletinde bir araç yarış halindeki bisikletçilere çarptı.

Olay sırasında 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bazılarının durumu ağır.

Polis, bisikletçilere çarpan kişiyi bir süre takip ettikten sonra olay yerinin yakınındaki bir dükkan yanında vurdu.

35 yaşında olduğu belirtilen söz konusu kişinin durumunun da kritik olduğu açıklandı.

Yetkililer olay sırasında yarışa 270 kişinin katıldığını açıkladı.

Bisiklet yarışının yardım amaçlı düzenlendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

