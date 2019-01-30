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Arizona’da Geleneksel Hacı Ali Yürüyüşü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

ABD’nin Arizona eyaletinin Quartzsite kasabasında geleneksel Hacı Ali Yürüyüşü düzenlendi.Arizona eyaletinin Quartzsite kasabasında her yıl Ocak ayında Hacı Ali için düzenlenen yürüyüşe ve festivale, ABD’li, Kanadalı ve Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

ABD’nin Arizona eyaletinin Quartzsite kasabasında geleneksel Hacı Ali Yürüyüşü düzenlendi.
Arizona eyaletinin Quartzsite kasabasında her yıl Ocak ayında Hacı Ali için düzenlenen yürüyüşe ve festivale, ABD’li, Kanadalı ve Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Kasabanın simgesi haline gelen yürüyüşte Quartzsite polisi ve ABD ordusunda görev yapmış “Özgürlük Sürücülerinin” geçişinin ardından Phonix ve Arizona’da yaşayan Türkler geçiş yaptı. Yürüyüşe ilk defa bu sene katılan Türk grubu izlemeye gelenlerden büyük alkış alırken, yürüyüşte en çok ilgi çeken bir diğer katılımcı ise Hacı Ali ve devesi oldu. Büyük ilgi çeken “Pinky” isimli deve uzun süre alkışlandı. Yürüyüşün ardından festival alanında toplanan izleyiciler ve yürüyüşe katılan gruplar, Quartzsite Müzesi tarafından kurulan stantta bölge el sanatları ve tarihi hakkında bilgi alarak, bölge okulu için açılan kermesi gezdiler. Bölge şerifine bağlı K-9 ekibinin uyuşturucu ve koruma köpekleri ile yaptığı gösteri ilgi çekerken, Türk grup tarafından açılan Türkiye’nin tarihi, turistik yerlerini gösteren fotoğraf sergisi de ilgi odağı oldu.
Festivale Washington Eyaletinden gelen Joannie, “Hi Jolly Hacı Ali’ydi. Yüz yıldan fazla zaman önce develer varken burada bir deve çobanıydı. Hacı Ali ismini söyleyemedikleri için Hi Jolly oldu" diyerek her sene onun için kutlamalar yapıldığını anlattı.
Quartzite Ticaret ve Turizm Odası Başkanı Shanana Rain Golden-Bear, herkesin Hi Jolly Günleri Yürüyüşü’nde olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Yürüyüşün tarihi bir kahramanı onurlandırmak için gerçekleştiğini anlatan Rain, “Hi Jolly Türkiye’den gelen bir deve çobanıydı. Sivil savaştan önce 1850’lerde ABD ordusunun çölde develeri kullanma deneyi sebebi ile gelmişti. Burada develeri yetiştirdi ve orduya develere nasıl davranmaları gerektiğini öğretti. Sivil savaştan sonra Quartzsite’da emekli oldu. Ve burada Ulusal Hi Jolly Mezarlığı’nda gömüldü” dedi.
Yürüyüşe katılan Türk grubun lideri Fatih Özonur da, festivale ilk defa katıldıklarını belirterek, “Türkiye’yi tanıtan fotoğraf sergimizi açtık. Tarihi eserlerimizin fotoğrafları burada” dedi. Özonur, Hacı Ali’nin nereden geldiğini göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Amerikalıların Hacı Ali’yi her sene andığını ve bunun Türk kültürünü anlatmak için iyi bir fırsat olduğunu belirten Özonur, “Umarım seneye daha büyük bir grupla katılırız” dedi.
1856 yılında ABD Başkanı Jefferson’ın isteği üzerine Amerikan ordusunda kullanılmak üzere Osmanlı’dan alınan develere çoban olarak gelen Hacı Ali, görevini tamamladıktan sonra ABD’de bir süre madencilikle uğraştı. Hacı Ali, yerleştiği Quartzsite kasabasında 1902 yılında yaşamını yitirdi. İsmini telaffuz edemeyen halk tarafından zamanla Hi Jolly olarak çağrılmaya başlanan Hacı Ali, bölgede bir folk kahramanı ve bugünkü Quartzsite kasabasının simgesi olarak kabul ediliyor.

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