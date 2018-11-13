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Arizona’daki Senato Seçimini Demokrat Aday Kazandı

13.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

Arizona eyaletinde 6 Kasım’da yapılan ara seçimin ardından günlerce devam eden oy sayımı sonrasında Demokrat Kyrsten Sinema Cumhuriyetçi rakibi Martha McSally’nin az farkla önünde seçimi kazandı

Arizona’daki Senato Seçimini Demokrat Aday Kazandı

Arizona eyaletinde 6 Kasım’da yapılan ara seçimin ardından günlerce devam eden oy sayımı sonrasında Demokrat Kyrsten Sinema Cumhuriyetçi rakibi Martha McSally’nin az farkla önünde seçimi kazandı.

Eyaletin ilk kadın senatörü olan Sinema, aynı zamanda eyaletin 1994’ten bu yana seçilen ilk Demokrat senatörü de oldu.

Bu gelişmeyle 100 üyeli Senato’da Demokratlar’ın sayısı 47’ye yükseldi. İki Senato yarışı daha hala netleşmiş değil.

Florida eyaletindeki Senato seçiminde iki rakip arasındaki fark 0,5’den az olduğu için yeniden sayım yapılıyor. Mississippi’de de sonuç henüz netleşmedi.

Florida’da valilik seçimlerinde de yeniden sayım devam ediyor. Cumhuriyetçi adayla Demokrat aday arasında sadece yüzde 0,4’lük fark var.

Georgia eyaletinde de seçmenler kimin valilik seçimini kazandığını öğrenmek için en azından Cuma gününe kadar bekleyecekler.

Mahkeme, Cuma gününe kadar eyalet seçim yetkililerinden bütün sandıklarla ilgili bir karar verilmesini emretti.

Şu ana kadar sayılan oylarda Cumhuriyetçi Brian Kemp Demokrat Stacey Abrams’ın bir buçuk puan önünde gidiyor.

6 Kasım’da yapılan ara seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmiş, Cumhuriyetçiler de Senato’daki çoğunluğunu korumuştu.

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