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‘Arizona’daki Üste Türk Pilotlara F-35 Eğitimi Durduruldu’

11.06.2019 18:53 | Son Güncelleme

ABD’li yetkililer Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde Türk pilotlara verilen F-35 eğitiminin beklenen tarihten daha önce sonlandırıldığını belirtti. Florida’daki üste ise Türk pilotların eğitimi devam ediyor

‘Arizona’daki Üste Türk Pilotlara F-35 Eğitimi Durduruldu’

ABD’li yetkililer Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde Türk pilotlara verilen F-35 eğitiminin beklenen tarihten daha önce sonlandırıldığını belirtti. Florida’daki üste ise Türk pilotların eğitimi devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği 6 Haziran tarihli mektubunda Türk pilotlara verilen F-35 eğitiminin 31 Temmuz’a kadar devam edeceği, o tarihe kadar Türk askeri personelin ABD’den ayrılacağı ve artık pilotlara başka eğitim verilmeyeceğini ifade etmişti.

Shanahan mektupta Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı kararında bir değişikliğe gitmedikçe de Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması kapsamında atılacak adımları sıralamıştı.

Pentagon sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türk pilotların Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde eğitim uçuşu yapmadığını doğruladı. Sözcü “Türkiye’nin politikasında bir değişiklik olmadıkça, F-35 programına katılımlarını aşama aşama sonlandırmak amacıyla Türk müttefikimizle yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Reuters haber ajansına konuşan ancak ismini vermeyen bir diğer ABD’li yetkili de Luke Hava Üssü’nde görevli bir komutanın geçtiğimiz hafta Türk pilotların ve bakım mürettebatının eğitimini güvenlik kaygıları gerekçesiyle durdurduğunu belirtti.

ABD’li yetkiliye göre Türk personel Florida’daki Eglin Hava Üssü’nde eğitim almaya devam ediyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin F-35 programından tamamen çıkarılması halinde bunun Türkiye-ABD ilişkileri tarihinde son dönemde yaşanan en büyük kriz olacağı görüşünü dile getiriyor.

Türkiye ise ABD’den gelen uyarılara karşın S-400 alımından geri adım atmayacak gibi görünüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Türk askeri personelin S-400 sistemlerini kullanmak üzere Rusya’da eğitim aldığını ve Rus personelin de Türkiye’ye gidebileceğini belirtmişti.

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