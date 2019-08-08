Arjantin AMIA saldırısıyla suçlanan İranlıların mal varlıklarını donduracak

Mal varlıklarının dondurulması istenen İranlıların, geçen ay Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin imzaladığı kararnameyle oluşturulan Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesinde (Repet) yer aldığı belirtildi.

Saldırıyla ilgisi olduğu ileri sürülen kişilerin mal varlıklarının başlangıçta 6 ay süreyle dondurulmasını kapsayan talebin yürürlüğe girmesi için AMIA saldırısı soruşturmasına bakan Hakim Rodolfo Canicoba Corral tarafından onaylanması gerekiyor.

Arjantin resmi haber ajansı Telam'ın haberine göre, Hazine Bakanlığına bağlı olarak çalışan Finansal Bilgilendirme Birimi (UIF), AMIA saldırısıyla ilişkili olduğu iddia edilen 7 İranlının mal varlıklarının dondurulması için başvuruda bulundu.

Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi (AMIA) saldırısıyla ilişkili olduğu iddia edilen aralarında İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin de olduğu 7 İranlının mal varlıklarının dondurulması istendi.

Velayetinin yanı sıra mal varlıklarının dondurulması istenilenler arasında İran'ın eski Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, eski İran İstihbarat Bakanı Ali Fallahian, İran'ın eski Buenos Aires Büyükelçisi Hadi Süleymanpur, İran'ın Eski Buenos Aires Kültür Ateşesi Muhsin Rabbani, Muhsin Rezai ve Ahmed Asgari de yer alıyor.

UIF, AMIA saldırısıyla suçlanan ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama çıkarılan bu kişilerin Hizbullah ile bağlantılı olduğunu ve AMIA saldırısında rol aldıklarını belirtti.

- Arjantin'in, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıması

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

UIF de Hizbullah'ın ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasını talep etmiş ve yaptığı yazılı açıklamada, Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak nitelendirmişti.