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Arjantin, Çin’in elektrikli otobüslerini kullanıma dahil etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Arjantin, Çin’den aldığı elektrikli otobüsleri başkent Buenos Aires ve Mendoza şehirlerinde ulaşım sistemine dahil etti.Arjantin’de Mart ayında Çin’den alınan elektrikli otobüsler başkent Buenos Aires ve Mendoza şehirlerinde kullanılmaya başlandı.

Arjantin, Çin’den aldığı elektrikli otobüsleri başkent Buenos Aires ve Mendoza şehirlerinde ulaşım sistemine dahil etti.
Arjantin’de Mart ayında Çin’den alınan elektrikli otobüsler başkent Buenos Aires ve Mendoza şehirlerinde kullanılmaya başlandı. Mendoza’ya Mart ayında Çin yapımı 18 otobüs alındı. Bunlardan 6 tanesi Zhongtong Otobüs Şirketi, diğer 12 tanesi ise otomobil, akülü bisiklet, otobüs, forklift, şarj edilebilir akü, kamyon vb. üreticisi olan BYD şirketinden sağlanmıştır.
Mendoza Ulaştırma Derneği Trafik Başkanı Raul Moreno, yeni otübüsler hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni rotalarda sağladığımız farklı hizmetleri Mendotran adlı yeni bir sistemde yürütmek için bu teknolojiyi dahil ettik. Bu araçlar, Arjantin’in daha önce hiç kullanmadığı elektrik ünitelerine sahip olan bu araçlar temiz ve sürdürülebilir bir enerjidir" ifadelerini kullandı.
Mendoza şehri ülke genelinde temiz enerjiye odaklanmasıyla tanınıyor. İl ulaşım sistemi ilk önce troleybüs ile entegre olmuş ve daha sonra bu sisteme çevre dostu araçlar da dahil edilmişti.
Mendoza’da toplu taşıma kullanan Lucas, "Bana göre çevre için iyi bir ekolojik gelişme var çünkü arabalardan gelen benzin ve dizel gibi her şey çok fazla kirlilik yapıyor" derken toplu taşıma kullanıcılardan Elena ise "Yeni alınan otobüsler çevre için muhteşem görünüyor ve bu çok önemli" diye konuştu.
Çin ve Arjantin, özellikle temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında son yıllarda teknolojide işbirliğini güçlendirmiştir.

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