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Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

19.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Arjantin'in orta batısında bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Depremin ardından meydana gelen en az beş artçı depremde binalar sarsıldı ve süper marketlerin raflarındaki ürünler yere döküldü.

German Research Center for Geosciences (GFZ), 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Arjantin'in San Juan kentinin 40 km güneyi olduğunu açıkladı.

European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) kuruluşunun verdiği bilgiye göre, artçı depremlerin büyüklüğü 3.5 ile 5 arasında oldu.

ABD tsunami uyarı sistemi tarafından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem sırasında araç içinden kaydedilen görüntüler olayın vehametini gözler önüne serdi. Deprem nedeniyle asfalt yolun çatladığı görüldü.

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