HABER

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 21:30 | Son Güncelleme

Arjantin’de yeni doğum yapmış bir polis memurunun açlıktan ağlayan 8 aylık bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı.

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de annesinden ayrı kalan ve açlıktan ağlayan 8 aylık bir bebeği gören yeni doğum yapmış Celeste Ayala isimli polis memuru, hastane çalışanlarının iş yoğunluğu sebebiyle bebekle ilgilenemediklerini fark etti. Bunun üzerine aç olan bebeği emzirmek istediğini söyleyerek, hastane çalışanlarından izin aldı. Daha sonra ise açlıktan ağlayan bebeği emzirerek karnını doyurdu.

'HASTANE YÖNETİMİ GİBİ KİRİNDEN VE KÖTÜ KOKUSUNDAN RAHATSIZ OLMADIN'

Fotoğrafının başka bir memur arkadaşınca çekilip sosyal medyadan paylaşılması üzerine olay dünyanın pek çok farklı yerindeki insanları duygulandırdı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan memur arkadaşı ise "Hiç tereddüt etmedin, annesi gibi davrandın, hastane yönetimi gibi kirinden ve kötü kokusundan rahatsız olmadın. Bu her gün karşılaşılan bir davranış değil" ifadelerini kullandı.

Polis memurunun yayınladığı gönderi 95 bin defa paylaşılırken, memurun kurumundan da destek ve tebrik mesajı geldiği öğrenildi. Öte yandan açıklanmayan bir sebepten dolayı annesinden adli kararla ayrılan söz konusu bebek ve ablasının iyi olduğu ve halalarına teslim edildiği açıklandı.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Trump'tan Brunson mesajı: Bu iş bitmediTrump'tan Brunson mesajı: Bu iş bitmedi
Brunson’ın Avukatı: ‘Anayasa Mahkemesi’ne Gidebiliriz’Brunson’ın Avukatı: ‘Anayasa Mahkemesi’ne Gidebiliriz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin bebek bebek emzirme

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
cennetlik bi kadın
Anne ilaki doğurmak değildir lafını katıtlar niteliğinde bir görüntü Helal olsun
umarım cennete gidersin beni çok duygulandırdın
DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN,İNSAN İNSANDIR! TEBRİKLERRR!
şimdi sen bizimkilerin yorumlarını bir gör neler yazacaklar. kadına izle.
Helal olsun sana güzel yürekli insan.Dünyayı iyilik kurtaracak
Bizimkiler ay pis derlerdi.Annelik Turkiyede sadece kendi çocuklarına.
Helal olsun harbi kadınmış
ırkı dini ne olursa olsun insan olsun kalbinde bir damla merhamet olsun gerisi cok kolay
Diğer Haberler
Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...

Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...

ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki

ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Merkel'den Erdoğan açıklaması

Merkel'den Erdoğan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.