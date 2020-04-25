Arjantin'de cezaevinde 'koronavirüs' isyanı! Çatıdan düştü

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkedeki cezaevi mahkumu tahliye edildi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ise yaklaşık bin 700 mahkumun bulunduğu Devoto Hapishanesi'nde bir görevlide koronavirüs tespit edilmesinin ardından mahkumların isyan başlattığı öğrenildi. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar yatakları ateşe verdi.

BİR MAHKUM ÇATIDAN DÜŞTÜ



Koronavirüs nedeniyle cezasının ev hapsine çevrilmesini isteyen bir mahkum ise çatıdan düştü. O anlar amatör kamera tarafından kayda alındı. Mahkumun sağlık durumuna ilişkin ise bir açıklama ise yapılmadı.Hapishanenin çatısına çıkan 40'tan fazla mahkum, üzerinde "Hapishanede ölmeyi reddediyoruz" yazılı pankart astı.

Kaynak: DHA

