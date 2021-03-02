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Arjantin'de en eski dinozor topluluğuna ait fosiller bulundu

02.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Arjantin'de en eski dinozor topluluğuna ait fosiller bulundu

Bilim insanları, Arjantin'in Patagonya bölgesinde bulunan vahşi doğa fosillerinde, dünya tarihinin en büyük kara hayvanlarından olan ve 'titanozorlar' olarak bilinen dinozor grubunun en eski üyesi olabilecek fosilleri keşfetti.

Patagonya'da yapılan araştırma sonucunda, bulunan dinozor fosillerinin, 140 milyon yıl önce Kretase Dönemi'nde yaşamış olan 'Ninjatitan Zapatai' adlı bir dinozor türünü temsil ettiği belirtildi. Araştırmacılar bu türün, dört ayak üzerinde yürüyen, uzun boyunlu ve otobur bir dinozor türü olan 'titanozor' olduğunu saptadı.

Dinozorun tamamlanmamış iskelet kalıntıları, Neuquen şehrinin güneyinde keşfedildi. Araştırmacılar, bu kalıntıların bulunmasıyla, Ninjatitan türünün bilinenden çok daha uzun süre önce ortaya çıktıkları sonucuna ulaştı.

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Arjantin Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi'nde (CONICET) araştırmacı olan Pablo Gallina, “Bu sadece Arjantin'de değil, dünya çapında bulunan en eski kalıntı” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 20 metre uzunluğunda bulunan Ninjatitan'ın büyük bir dinozor türü olduğu, ancak 35 metre uzunluğa ulaşan Arjantinozor gibi daha sonra ortaya çıkan titanozorlardan çok daha küçük olduğu belirtildi.

Araştırmacılar ayrıca, Patagonya'da ortaya çıkan bu titanozorun varlığının, bu türün ilk olarak Güney Yarımküre'de ortaya çıktığı fikrini desteklediğini söyledi.

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