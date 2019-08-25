Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Macri'nin ön seçimlerde yüzde 32 oy alarak Alberto Fernandez'in gerisinde kalmasının ardından Arjantinli ünlü oyuncu Luis Brandoni'nin çağrısıyla ülkenin çeşitli yerlerinde binlerce kişi hükümete destek gösterisi düzenledi.

Başkent Buenos Aires'te de Macri'yi destekleyen binlerce kişi şehrin merkezindeki Obelisco Dikilitaşında toplanarak Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya kadar yürüdü.

"Ülkemizi savunalım" başlığıyla sokağa dökülen kalabalık, Devlet Başkanı Macri hükümetine destek gösterisinde bulundu. Yerel saat ile 16.30'da başlayan gösteri, 20.00'ye kadar devam etti.

Göstericiler, eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın tekrar iktidara gelmesini reddederek, "Cristinasız Arjantin!" şeklinde sloganlar attı.

Devlet Başkanı Macri de Casa Rosada'nın balkonundan kendisini destekleyenleri selamladı. Gösteri nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı ve gösteri olaysız sona erdi.

Gösterinin ardından Macri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu desteğiniz için sizlere teşekkür etme fırsatı verdiğiniz için sizlere minnettarım. Biz değişime karar verdik çünkü gelişebiliriz. Bunun için hep birlikte devam etmeliyiz, vazgeçemeyiz. 3 yıl tarihi değiştirmek için çok az ve biz bunu başarıyoruz." dedi.