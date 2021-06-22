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  4. Arjantin'de ilk kez kara mantar hastalığı görüldü! Duymada problem yaşayınca fark etti

Arjantin'de ilk kez kara mantar hastalığı görüldü! Duymada problem yaşayınca fark etti

22.06.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan taburcu olan bir kişinin ‘Kara Mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara Mantar vakasının, Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.

Arjantin'de ilk kez kara mantar hastalığı görüldü! Duymada problem yaşayınca fark etti

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra ‘Kara mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti. Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Kovid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs’ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Kovid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

DAMAK YARALARI SONRASI DOKTORA BAŞVURDU

Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Kovid-19'dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyma bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliniğine başvurduğunu açıkladı. 9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran’da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide Kovid-19 ile ilişkili başka bir olası mukormikoz vakasının incelendiğini açıkladı.

KARA MANTAR

Bakanlık, mukormikozun (Kara Mantar) genel popülasyonda çok nadir görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 ila 80 oranında olduğunu belirtti. Kovid-19 ile ilişkisini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisi sonrasında zayıflayan bağışıklık sisteminin fırsatçı bakteri ve mantarlara ortam sağladığını ve erken tanı koymanın tedaviyi olumlu yönde hızlandırdığını belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Kara mantar hastalığı

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