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Arjantin'de IMF karşıtı gösteri düzenlendi

29.10.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de, çok sayıda kişi gösteri düzenleyerek Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) protesto etti.

Arjantin'de IMF karşıtı gösteri düzenlendi

İşçi sendikası ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Mayıs Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü.

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IMF KARŞITI SLOGANLAR

IMF karşıtı slogan atan kalabalık, "bağımsız bir bütçe, iş, üretim ve adalet" yazılı pankart taşıdı. Göstericiler, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetinin IMF ile yapılacak borç ödeme anlaşmasının, Arjantin halkının önüne geçmemesi talebinde bulundu.

Öğlen saatlerinde başlayan gösteri, Kongre binası önünde düzenlenen etkinlikle devam etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gün içinde farklı protestoların yaşandığı Buenos Aires'te, Sağlık ve Sosyal Çalışma Bakanlığı önünde düzenlenen gösteride ufak çaplı arbede yaşandı. Bazı göstericiler bakanlığa zorla girdi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Sabah geri dönüşüm işçileri, şirketlerin piyasaya sürdükleri kapların maliyetini üstlenmesini hedefleyen yasa tasarısını desteklemek için gösteri yaptı.

Gösteriler nedeniyle Buenos Aires'te trafikte aksaklıklar yaşandı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Arjantin, IMF'ye 1 milyar 883 milyon dolarlık ilk ödemesini 22 Eylül'de ödeme yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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