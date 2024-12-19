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Arjantin’de iniş sırasında pistten çıkan özel jet yerleşim yerine daldı: 2 ölü, 1 yaralı

19.12.2024 23:09
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Arjantin’de iniş sırasında pistten çıkan özel jet yerleşim yerine bulunan evlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Arjantin’de iniş sırasında pistten çıkan özel jet yerleşim yerine daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki San Fernando Havaalanı'na iniş yapan Bombardier Challenger 300 tipi uçak, pisten çıkarak havaalanı yakınındaki yerleşim yerinde bulunan evlere çarptı.

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Kazada uçağın 2 pilotu hayatını kaybederken, çarpmanın etkisiyle uçak alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

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PİSTİ PAS GEÇMİŞ

Yetkililer, uçağın çarptığı evlerden birinde yaşayan 73 yaşındaki bir kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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Arjantin basınında yer alan haberlerde, pilotların iniş sırasında yaşanan sorun nedeniyle pisti pas geçmek için hızlanarak tekrar havalanmaya çalıştığını ve pistten çıktığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Arjantin yolcu uçaği
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