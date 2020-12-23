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Arjantin'de koronavirüse karşı yeni tedavi

23.12.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Arjantin'de koronavirüse karşı yeni tedavi

Arjantin, Covid-19 tedavisinde atların ürettiği antikorlardan yapılan serumu kullanacak. Serumun, şiddetli Covid-19 hastalarında ölüm oranını yüzde 45 azalttığı bildirildi.

Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), atların ürettiği antikorlara dayanan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde etkili olduğu belirtilen "hiperimmün at serumu"nun Covid-19'u sert ve orta şiddette geçiren hastalarda kullanımına onay verdi.

ANMAT'tan yapılan yazılı açıklamada, Arjantinli biyoteknoloji firması Inmunova Biotech'in öncülüğünde geliştirilen serumun, şiddetli Covid-19 hastalarında ölüm oranını yüzde 45 azalttığını gösteren 2. ve 3. faz deneylerinde olumlu sonuç verdiği belirtildi.

Ayrıca, tedavinin uygulandığı hastalarda yoğun bakıma yatırılma oranının yüzde 24, solunum cihazı gereksiniminin de yüzde 36 azaldığı tespit edildi.

Ülkede 19 hastane ve klinikte yürütülen deneylere yaşları 18 ila 79 arasında değişen 242 orta ve şiddetli Covid-19 hastasının katıldığı ve tedaviye, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların semptom göstermesiyle başlayan 10 gün içinde başlandığı belirtildi.

Aynı zamanda, deneylerin sonuçlarının doğrulaması için uluslararası bir bilimsel dergiye de gönderildiği ifade edildi.

Tam adı, "hiperinmune anti-SARS-CoV-2 (INM005)" olan ilaç, Covid-19'un yüzeyinde bulunan proteinin atlara zarar vermeyecek miktarda enjekte edilip, virüse karşı atların ürettiği antikorların işlenmesiyle elde ediliyor.

Serumun klinik deneyleri 2 Aralık'ta sona ermiş ve onaylanmak üzere ANMAT'a gönderilmişti.

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