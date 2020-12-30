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Arjantin'de kürtaj yasallaştı

30.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Arjantin'de kürtaj yasallaştı

Arjantin'de, kürtajın tecavüz vakası ya da anne hayatının tehlikede olmasıyla sınırlandırılmasını kaldırmaya yönelik tasarı Meclis'in ardından Senato'dan da geçti.

Arjantin'de, kürtajın yasallaşmasına yönelik tasarı Meclis'in ardından Senato'dan da geçerek yasallaştı.

Arjantin Senatosunda kürtajın yasallaşmasını kapsayan kanun tasarısı tartışılırken, Kongre binasının önünde bu tasarıyı destekleyen ve karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenledi.

Arjantin Ulusal Kongresinin üst kanadı Senatörler Meclisinde, hamileliğin isteğe göre kesilmesini kapsayan yasa tasarısı tartışılırken, başkent Buenos Aires'teki Kongre binası önünde binlerce kişi buradan çıkacak sonucu bekliyor.

Gösteriler için Kongre binasının önündeki meydan bariyerlerle kapatılarak, meydanın bir tarafı yasa tasarısını destekleyenlere, diğer tarafı ise buna karşı çıkanlara ayrıldı.

Kürtajın yasal hale gelmesini isteyen, çeşitli sosyal ve sol görüşlü siyasi gruplardan oluşan kalabalık ellerinde yeşil bezler taşıyarak tasarının onaylanması için gösteri düzenliyordu.

Tasarıya karşı çıkan, genellikle sağ görüşlü ve dini grupların oluşturduğu göstericiler ise ellerinde açık mavi bezlerle kürtajın yasallaşmasını içeren tasarıyı protesto etti.

Aralık ayının başında Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde onaylanan tasarı, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

Tasarının yasalaşması için senatoda onaylanması ve yürürlüğe girmesi için de devlet başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Mevcut Arjantin kanunları, tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına müsaade ediyor.

Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtajın isteğe göre serbest hale getirilmesini, sağcı ve dini kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feminist ve sol eğilimli kesimler ise bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, seçim vaatleri arasında bulunan ülkede kürtajın yasal hale getirilmesini içeren yasa tasarısını 17 Kasım'da Kongreye sunmuştu.

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