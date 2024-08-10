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  4. Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı! Pilotun son paylaşımı dikkat çekti

Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı! Pilotun son paylaşımı dikkat çekti

10.08.2024 23:34
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Arjantin'in Rosario şehrinde Air Liquide şirketine ait 2 kişilik tek motorlu Cessna 152 uçağının sanayi tesisine çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti. Pilotun olaydan önce patlama görseli paylaştığı ortaya çıktı.

Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı. Rosario şehrinde Air Liquide şirketine ait 2 kişilik tek motorlu Cessna 152 uçağının tıbbi oksijen satışı yapan Air Liquide'nin merkezine çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti.

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Çarpmanın ardından çıkan yangın söndürülürken, alevlerin gaz ve oksijen tanklarının depolandığı alanlara ulaşmaması faciayı önledi. Eyalet Sivil Koruma Müdürü Marcos Escajadillo, beton bir sütunun uçağın oksijen tanklarına doğrudan çarpmasını engellediğini söyledi.

"PLANLI BİR EYLEM OLABİLİR"

Yetkililer, pilotun birkaç ay önce işten çıkarıldığını aktarırken, olayın planlı bir eylem olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Pilotun kazadan önce sosyal medya hesabı üzerinden patlamayı tasvir eden bir görsel paylaştığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Arjantin
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