Arjantin'de yeni hükümetin ilk hedefi belli oldu

Arjantin'de 27 Ekim'de düzenlenen seçimleri kazanan Fernandez, 10 Aralık'ta kendisiyle beraber göreve başlayacak isimleri açıkladı.

Alberto Fernandez, yeni hükümetin, ülkenin yüzde 40,8 olarak açıklanan fakirlik seviyesine odaklanacağına vurgu yaparak, "Çok büyük bir zorlukla yüzleşeceğiz, fakirlik seviyesi neredeyse yüzde 41 olan bir ülke devralıyoruz. Arjantin'de yoksulluk seviyesine düşmüş olan yüzde 41, bizim öncelikli odak noktamız olacak. Eğer Arjantin'de imtiyazlı biri olacaksa, bu kişi fakirlik seviyesine düşenler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi 4 yıl yönetecek olan Fernandez, konuşmasında birlik vurgusu yaparak, "Bu zor görevi üstlenenlere teşekkür ediyorum. Çoğu, eşsiz bir değişim zamanında devlet görevinde bulunma fırsatını elde etti. Arjantin'in bulunduğu durumdan bir an önce çıkabilmesi için herkesin çabasına ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Alberto Fernandez, son yıllarda ekonomik krizin vurduğu ülkesinde, Ekonomi Bakanlığı görevine 37 yaşındaki ekonomist Martin Guzman'ın getirildiğini duyurdu.