HABER

Arjantin'den flaş talep! Prens Selman ile ilgili Türkiye'den delil istediler!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 05:07 | Son Güncelleme

Arjantin'de federal yargıç, Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun insan hakları ihlalleriyle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Türkiye, Yemen, Suudi Arabistan ve Uluslararası Ceza Mahkemesinden istinabe talepnamesi istedi.

Arjantin'den flaş talep! Prens Selman ile ilgili Türkiye'den delil istediler!

Arjantin basınında yer alan habere göre, Federal Yargıç Ariel Lijo, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) bin Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunması hakkındaki istinabe talepnamesini Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan'a iletti.

Yargıç Lijo'dan istinabe talepnamesi gönderilmesini isteyen Savcı Ramiro Gonzalez, bin Selman'ın insan haklarına karşı suç işlediğinin kanıtlanması halinde, Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan'da hakkında soruşturma açılmamış olsa bile, vatanı dışındaki ülkelerde yargılanabilme kriterinin devreye gireceğini belirtti.

TUTUKLANMASI MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR

Öte yandan, Selman'ın uluslararası yargılama kapsamında Arjantin'de yargılanıp yargılanamayacağı henüz bilinmiyor. Bu durumda Selman'ın Arjantin'de tutuklanması veya mahkemeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Diplomatik temsilcilerle ilgili 1963'te imzalanan Viyana Sözleşmesi'ne göre, hakkında hukuki bir işlem başlatılmadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevini de yürüten bin Selman'ın diplomatik durumu hakkında bilgi istenilmesi gerekiyor.

Öte yandan istinabe, "Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması" olarak tanımlanıyor.

HRW BULGULARINI ARJANTİN'E İLETMİŞTİ

HRW, Arjantin federal savcısına, Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunmuştu.

Dosyada, Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti. (AA)

Chantel Jeffries tekne sefasındaChantel Jeffries tekne sefasında
Pentagon’un Türkiye Raporundan İlk AyrıntılarPentagon’un Türkiye Raporundan İlk Ayrıntılar
Clinton'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü!Clinton'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Yemen Suudi Arabistan Muhammed bin Selman

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

İlginizi Çekebilir

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Clinton'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'a flaş suçlama

Clinton'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü!

Ukrayna: Rusya bize saldırırsa büyük bir bedel öder

Gerilim tırmanıyor! Açık açık tehdit etti

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması!

İnsani kriz: Milyonlarca Yemenli aç uyuyor

Eşi benzeri görülmemiş insanlık trajedisi!

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.