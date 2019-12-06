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Arjantin Devlet Başkanı Macri hükümetinin icraatlarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 05:56 | Son Güncelleme

Arjantin'de 10 Aralık'ta görevini devredecek Devlet Başkanı Mauricio Macri: "Ekonomik reformlarımızın sonuçlarına zamanında ulaşamadık. Hükümetimiz süresince enflasyon ve fakirlik oranlarından memnun değilim ve 1,5 yıldır içinde bulunduğumuz krizin üstesinden gelemediğimiz için üzgünüm" - "İlk defa peronizm görüşünü savunmayan ve parlamentoda azınlık olan bir hükümet normal yollardan görev süresini tamamladı. Bu sadece hükümetin değil bütün Arjantinlilerin başarısıdır" - "Son zamanlarda IMF'den aldığımız borçla ne yaptığımız merak ediliyor. Bu paranın yüzde 95'ini de dolar bazındaki günü geçmiş borçlarımızı ödemek için kullandık"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, görevini devretmesine sayılı günler kala hükümetinin icraatlarını anlattığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ekonomik reformlarımızın sonuçlarına zamanında ulaşamadık. Hükümetimiz süresince enflasyon ve fakirlik oranlarından memnun değilim ve 1,5 yıldır içinde bulunduğumuz krizin üstesinden gelemediğimiz için üzgünüm." dedi.

Görevini 10 Aralık'ta devredecek olan Macri'nin, ekonomi, dış ilişkiler, güvenlik, insani gelişme gibi 6 başlık altında topladığı 4 yıllık görev süresince yaptığı icraatları anlattığı ulusa sesleniş konuşması, Arjantin'deki bütün radyo ve televizyon kanallarında aynı anda yayımlandı.

Devlet Bakanı Macri, hükümetinin 4 yılda çözülmemiş problemlerle karşılaşmasına rağmen görev süresince ülkenin geliştiğini, basının daha özgür, adaletin daha bağımsız ve ülkenin de daha güvenli bir yer olduğunu savundu.

Neo-liberalizmi temsil eden Macri, ülkesinde demokrasinin geliştiğini belirterek, "İlk defa peronizm görüşünü savunmayan ve parlamentoda azınlık olan bir hükümet normal yollardan görev süresini tamamladı. Bu sadece hükümetin değil bütün Arjantinlilerin başarısıdır." diye konuştu.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak 70 yıldan fazladır ülke siyasetinde önemli bir yere sahip olan peronizm (peronculuk), sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

- "Ekonomik reformlarımızın sonuçlarına zamanında ulaşamadık"

Mauricio Macri, görev süresinde kriz yaşayan ülke ekonomisine ilişkin ise "Ekonomik reformlarımızın sonuçlarına zamanında ulaşamadık. Hükümetimiz süresince enflasyon ve fakirlik oranlarından memnun değilim ve 1,5 yıldır içinde bulunduğumuz krizin üstesinden gelemediğimiz için üzgünüm. Ancak daha iyi bir konumdayız, gelecek hükümet ülkeyi geliştirecek yeni bir döneme başlamak için bizim yaptığımız reformlardan faydalanabilecek." şeklinde konuştu.

Macri, ülkenin borçlanma durumuna ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"2015'te ülkenin hiç borcu yokmuş gibi bir algı var, bu gerçek değil. 240 milyar dolar borcu vardı, şu an 310 milyar dolar ancak borç almak durumunda kaldık. Elimizdeki paranın çoğu önceki hükümetlerden kalan vadesi geçmiş borçlara gitti. Son zamanlarda IMF'den aldığımız borçla ne yaptığımız merak ediliyor. Bu paranın yüzde 95'ini de dolar bazındaki günü geçmiş borçlarımızı ödemek için kullandık."

- "Devlet Başkanı olmak hayatımda duyduğum en büyük onurdu"

Arjantin Devlet Başkanı Macri, ülkesine hükümeti döneminde birçok yatırımın yapıldığını, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir yol katedildiğini belirtti.

İstatistiğe önem verdiğine vurgu yapan Macri, hükümetinden önce devletin ve halkın doğru bilgilendirilmediğini, ancak kendi döneminde bunun geliştirilip daha teknolojik hale getirildiğini vurguladı.

Mauricio Macri, veda konuşmasına, "Teşekkür ederim Arjantin halkı. Devlet Başkanı olmak hayatımda duyduğum en büyük onurdu ve güveninizden dolayı kendimi kutsanmış hissediyorum, görüşmek üzere." sözleriyle son verdi.

Arjantin yasalarına göre, bir hükümet görevi devretmeden önce 4 yıllık görev süresinde yaptığı icraatları halka aktarmak zorunda.

Ülkede devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Alberto Fernandez, 10 Aralık'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Arjantin'de 27 Ekim'de düzenlenen seçimlerde, peronizmin temsilcisi Fernandez, geçerli oyların yüzde 48'ini alarak devlet başkanı seçilmişti.

Neo-liberalizmin temsilcisi Mauricio Macri ise yüzde 40 oranında oy almıştı.

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