Arjantin Devlet Başkanı Macri hükümetinin icraatlarını anlattı

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, görevini devretmesine sayılı günler kala hükümetinin icraatlarını anlattığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ekonomik reformlarımızın sonuçlarına zamanında ulaşamadık. Hükümetimiz süresince enflasyon ve fakirlik oranlarından memnun değilim ve 1,5 yıldır içinde bulunduğumuz krizin üstesinden gelemediğimiz için üzgünüm." dedi.

Görevini 10 Aralık'ta devredecek olan Macri'nin, ekonomi, dış ilişkiler, güvenlik, insani gelişme gibi 6 başlık altında topladığı 4 yıllık görev süresince yaptığı icraatları anlattığı ulusa sesleniş konuşması, Arjantin'deki bütün radyo ve televizyon kanallarında aynı anda yayımlandı.

Devlet Bakanı Macri, hükümetinin 4 yılda çözülmemiş problemlerle karşılaşmasına rağmen görev süresince ülkenin geliştiğini, basının daha özgür, adaletin daha bağımsız ve ülkenin de daha güvenli bir yer olduğunu savundu.

Neo-liberalizmi temsil eden Macri, ülkesinde demokrasinin geliştiğini belirterek, "İlk defa peronizm görüşünü savunmayan ve parlamentoda azınlık olan bir hükümet normal yollardan görev süresini tamamladı. Bu sadece hükümetin değil bütün Arjantinlilerin başarısıdır." diye konuştu.