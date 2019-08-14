Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ekonomik yardım paketi

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ön seçimde oy kaybetmesinin ardından ekonomik krizle mücadele kapsamında uygulanacak yardım paketini açıkladı.

Macri, geçen haftaki ön seçimde yüksek oy kaybı yaşamasının ekonomiye olumsuz yansıması nedeniyle uygulanacak ekonomik yardım paketini duyurdu.

Ekonomiyi olumsuz etkileyen ön seçim sonuçlarının sorumluluğunu halka yükleyen Macri, bu konuya ilişkin, "Sizlerden pazartesi günü yaptığım konuşma nedeniyle özür dilemek istiyorum. Seçim sonuçlarının verdiği mesajı aldım ve farklı kişilere oy veren Arjantinlilere de saygı duyuyorum. 2015'te bize oy verenler, bu seçimde bizimle olmak istemedi. Bu sonuçlar tamamen benim ve ekibimin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Macri, ekonomik kriz nedeniyle oy kaybettiğini belirterek, "Bir buçuk yıldır süren ekonomik krizde bazı Arjantinliler, 'Daha fazla yapamayacağız.' dediler ve onlardan çok şey istediğimi düşündüler. Benim de istediğim şey çok zordu ve onlar da oldukça yorgun ve sinirlilerdi. Son bir yılda ay sonunu görmek çoğu zaman imkansız hale gelmişti. Biliyorum ki birçok aile harcamalarını kısmak zorunda kaldı ve artık daha fazla nereden kısacaklarını onlar da bilmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.