Venezuela'da çeşitli güçlerin ülkeyi yönetmeyi istediğine değinen Faurie, "Ülkeyi tüm Venezuelalılar adına yönetecek otoriteyi seçmek, halkın ve ülkeyi yöneten makamların iradesine kalmış bir durum. Gelecek hafta Washington'da düzenlenecek olan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Venezuela'daki durum masaya yatırılabilir." şeklinde konuştu.

Bakan Faurie, Milenium FM'de katıldığı radyo programında, "Venezuela'da Ulusal Kongre, Arjantin ve uluslararası toplumun birçoğu tarafından ülkedeki tek meşru otorite kabul ediliyor." dedi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "yasa dışı" ilan eden Ulusal Kongre'yi ülkedeki tek "meşru otorite" olarak nitelendirdi.

Faurie, iki ülke yöneticilerinin Venezuela konusunda çok net tavır aldıklarını belirterek, Macri-Bolsonaro görüşmesinden sonra Venezuela'yla ilgili ortak açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

"Venezuela'daki krizin" tüm Latin Amerika'yı etkilediğini dile getiren Faurie, "Bu, sadece Venezuelalıların altında yaşadığı bir diktatörlük değil, ayrıca insani kriz ve ilaç eksikliği gibi çeşitli sorunlara yol açan bir durum." ifadesini kullandı.

- Ulusal Kongre'nin Maduro'yu "yasa dışı" ilan etmesi

Venezuela'da 2017'de Yüksek Mahkeme tarafından yetkileri elinden alınan Ulusal Kongre'nin Başkanı Juan Guaido, geçen hafta, Maduro'nun "yasa dışı" ilan edildiğini ve yeniden başkanlık görevini üstlenmesini tanımayacaklarını açıklamıştı.

Guaido, dün Caracas'ta işlek bir caddede toplanan kalabalığa Nicolas Maduro'nun yerine geçici olarak devlet başkanlığını üstlendiğini ilan etmiş ve ülkedeki silahlı kuvvetleri kendisini desteklemeye davet etmişti.

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro da Twitter hesabından Guaido'yu kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi dolayısıyla kutlamış ve Guaido'nun Venezuela halkı, uluslararası toplum ve OAS tarafından desteklendiğini belirtmişti.