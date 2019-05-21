Arjantin Dışişleri Bakanlığında iftar programı

Ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu aktaran Faurie, "Müslüman topluluk, tıpkı diğer dinlere mensup topluluklar gibi çok uzun zamandır bizimle iç içe yaşıyor. Bütün dini gruplar da Arjantin'in daha iyi bir yer olması için çaba gösteriyor. Hala da yapılması gereken şeyler var ve Müslüman topluluk bunun için büyük bir katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Arjantin Dışişleri Bakanı Faurie, davetlileri "Selamun Aleyküm" diye selamlayarak başladığı konuşmasında, "Birçok yerde bana söylendiğine göre, Ramazanın mesajı tamamen kardeşlik ve başkasını da düşünmek üzerine. Anlıyorum ki Ramazan inancı artırmak adına yapılan tefekkür ayıdır." dedi.

- "Ramazan ruhani fakirliği düşünme ayıdır"

CIRA Başkanı Anibal Bachir Bakir de Ramazan ayının önemine değinerek, "Müslümanlar için bu ayın önemini biliyoruz. Bütün semavi kitaplar bu ayda indirildi ve biz bu ayda oruç tutarız. Ramazan için cömert anlamına gelen 'kerim' sıfatını kullanırız. Çünkü Ramazan bereket ve mükafat ayıdır." ifadelerini kullandı.

Ramazanın yalnızca Müslümanlar için değil bütün toplum için önemli olduğunu belirten Bakir, "Ramazan, ihtiyaç sahiplerini ve fakirleri düşünme ayıdır. Ancak aynı zamanda ruhani fakirliği de düşünmenin ayıdır. Çok fazla savaşın, fakirliğin ve eşitsizliğin içinde Allah'a yönelebilmeliyiz. Müslümanlar olarak en iyi inananlar olmamız gerekir." dedi.

Bakir, en önemli ihtiyacın ruhani ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, "Bugün Arjantin'in birçok şeye ihtiyacı var. Ancak en önemli ihtiyacı unutuyoruz ki o ruhani ihtiyaçtır. Ekonomiden, politikadan sıkça konuşuluyor. Ancak tek tanrılı toplumların ilkeleri dahilinde olmayan ne politika ne de ekonomi bir işe yarar. Bu yüzden dini topluluklar olarak çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

