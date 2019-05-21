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Arjantin Dışişleri Bakanlığında iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 07:04 | Son Güncelleme

Arjantin Dışişleri Bakanlığına bağlı San Martin Sarayı'nda, ülkenin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ve Müslüman büyükelçilerin katıldığı iftar programı düzenlendi

Arjantin İslam Merkezi (CIRA), Arjantin Dışişleri Bakanlığına bağlı tarihi San Martin Sarayı'nda iftar programı düzenledi.

CIRA'nın organize ettiği iftar programına, Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie'nin yanısıra devlet görevlileri, Arjantin'deki Müslüman büyükelçiler ve çeşitli dini toplulukların liderleri katıldı.

Program, Müslüman davetlilerin orucunu açtıktan sonra kıldıkları akşam namazının ardından, CIRA Müftüsü Şeyh Abdel Nabi El Hefnevi'nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Faurie, davetlileri "Selamun Aleyküm" diye selamlayarak başladığı konuşmasında, "Birçok yerde bana söylendiğine göre, Ramazanın mesajı tamamen kardeşlik ve başkasını da düşünmek üzerine. Anlıyorum ki Ramazan inancı artırmak adına yapılan tefekkür ayıdır." dedi.

Ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu aktaran Faurie, "Müslüman topluluk, tıpkı diğer dinlere mensup topluluklar gibi çok uzun zamandır bizimle iç içe yaşıyor. Bütün dini gruplar da Arjantin'in daha iyi bir yer olması için çaba gösteriyor. Hala da yapılması gereken şeyler var ve Müslüman topluluk bunun için büyük bir katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

- "Ramazan ruhani fakirliği düşünme ayıdır"

CIRA Başkanı Anibal Bachir Bakir de Ramazan ayının önemine değinerek, "Müslümanlar için bu ayın önemini biliyoruz. Bütün semavi kitaplar bu ayda indirildi ve biz bu ayda oruç tutarız. Ramazan için cömert anlamına gelen 'kerim' sıfatını kullanırız. Çünkü Ramazan bereket ve mükafat ayıdır." ifadelerini kullandı.

Ramazanın yalnızca Müslümanlar için değil bütün toplum için önemli olduğunu belirten Bakir, "Ramazan, ihtiyaç sahiplerini ve fakirleri düşünme ayıdır. Ancak aynı zamanda ruhani fakirliği de düşünmenin ayıdır. Çok fazla savaşın, fakirliğin ve eşitsizliğin içinde Allah'a yönelebilmeliyiz. Müslümanlar olarak en iyi inananlar olmamız gerekir." dedi.

Bakir, en önemli ihtiyacın ruhani ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, "Bugün Arjantin'in birçok şeye ihtiyacı var. Ancak en önemli ihtiyacı unutuyoruz ki o ruhani ihtiyaçtır. Ekonomiden, politikadan sıkça konuşuluyor. Ancak tek tanrılı toplumların ilkeleri dahilinde olmayan ne politika ne de ekonomi bir işe yarar. Bu yüzden dini topluluklar olarak çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

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