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Arjantin, Guaido'nun temsilcisini büyükelçi olarak tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 02:57 | Son Güncelleme

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Arjantin temsilcisini, Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçisi olarak tanıdığını açıkladı

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisi Elisa Trotta Gamus'u Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçisi olarak tanıdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Fauire, Venezuelalı muhalif lider Guaido'nun Arjantin temsilcisi Elisa Trotta Gamus'un güven mektubunun kopyasını Bakanlık'ta düzenlenen bir törenle kabul etti.

Açıklamada, "Elisa Trotta Gamus'un güven mektubunun kopyasının sunulmasından itibaren, orijinali Devlet Başkanı tarafından kabul edilecektir, Büyükelçi Trotta ülkemizde yaşayan bütün Venezuelalılar için Arjantin nezdinde Venezuela'yı temsil eden en yüksek yetkili kişidir ve konsolosluk ile ilgili meselelerle de ilgilenebilecektir. Arjantin Hükümeti, Elisa Trotta'yı, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Temsilciliğinin Arjantin'deki meşru yetkilisi olarak tanımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Trotta, yıl başından bu yana Guaido'nun Arjantin temsilcisi olarak ülkenin başkenti Buenos Aires'te bulunuyordu.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetine askeri darbe yapmak üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Guaido öncülüğündeki muhalefet ile hükümet arasında mayıs ayında Norveç'te başlayan ve Barbados'a taşınan görüşmeler, önce Guaido'nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle Maduro hükümeti tarafından askıya alınmış, eylül ayında da görüşmeler tamamen sona ermişti. Maduro yönetimi daha sonra bazı küçük muhalif gruplarla anlaşmaya varmıştı.

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