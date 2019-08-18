Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne istifa etti

Uzun zamandır ekonomik krizle mücadele edilen Arjantin'de Hazine Bakanı Nicolas Dujovne'nin görevinden istifa ettiği belirtildi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, 2017 Ocak ayından Hazine Bakanı olarak görev yapan Nicolas Dujovne, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye yazdığı bir mektupla görevini bıraktı.

Dujovne, Macri hükümetinin ekonomi alanında ciddi değişikliklere gerek duyduğunu belirttiği mektupta, "Hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklı, modern, dünyayla uyum içinde Arjantin'in inşası için her şeyimi ortaya koydum. Kamu harcamalarının ve bütçe açığının azaltılması gibi birçok başarılarımız oldu. Aynı zamanda, hatalar da yaptık ve yaptığımız hataları kabul edip düzeltme konusunda şüphe etmedik." ifadelerine yer verdi.

Dujovne, Arjantin'in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tarihindeki en büyük borç olan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasında büyük rol oynamıştı.

Arjantin'de düzenlenen ön seçimlerde hükümetin büyük oranda oy kaybetmesiyle Devlet Başkanı Macri kabinesinde değişiklik yapılacağı söylentileri basında yer almıştı.