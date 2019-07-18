Arjantin, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacak

Arjantin'de Hazine Bakanlığına bağlı olarak çalışan Finansal Bilgilendirme Birimi (UIF), Hizbullah'ın ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.

UIF'den yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü Hizbullah'ın, liderlerinin ve örgütün silahlı kanadına ait varlıkların dondurulması emredildi ve bu işlemin Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesinde (Repet) kayıt altına alınması için başvuruda bulunuldu." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Hizbullah ve/veya silahlı kanadı, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınmıştır." ifadesine yer verildi.

Dün resmi gazetede yer alan bir kararnameyle kurulan Repet'in, Hizbullah'ın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin başvuruyu kabul etmesi halinde, Hizbullah, Arjantin'de terör örgütü olarak tanınabilecek.

- Hizbullah için özel kararname

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.