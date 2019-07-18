HABER

Arjantin, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Arjantin, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacak

Arjantin'de Hazine Bakanlığına bağlı olarak çalışan Finansal Bilgilendirme Birimi (UIF), Hizbullah'ın ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.

UIF'den yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü Hizbullah'ın, liderlerinin ve örgütün silahlı kanadına ait varlıkların dondurulması emredildi ve bu işlemin Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesinde (Repet) kayıt altına alınması için başvuruda bulunuldu." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Hizbullah ve/veya silahlı kanadı, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınmıştır." ifadesine yer verildi.

Dün resmi gazetede yer alan bir kararnameyle kurulan Repet'in, Hizbullah'ın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin başvuruyu kabul etmesi halinde, Hizbullah, Arjantin'de terör örgütü olarak tanınabilecek.

- Hizbullah için özel kararname

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Devlet Başkanı Macri, daha önce CNN'e verdiği röportajda, Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanınması için çalıştıklarını açıklamıştı.

Arjantin, Hizbullah'ın terör örgütü olarak dahil edilmediği Birleşmiş Milletler'in terör örgütü listesini kullanıyordu.

Yahudi Derneği'ne (AMIA) yapılan ve 85 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının 25. yıl dönümünde UIF'in Hizbullah'ın mal varlığının dondurulmasını istemesi dikkati çekti.

Bu arada, Arap Arjantinli Varlıklar Konfederasyonu (Fearab), Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanınmasına izin veren kararnamenin imzalanmasını "endişe verici" bulmuştu.

Fearab tarafından, Macri'ye gönderilen mektupta, kararnamenin Arjantin halkının yararına olmadığı belirtilmiş ve ABD ve İsrail'in dış politikalarının "kör bir şekilde uygulamak" olarak değerlendirilmişti.

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (4)Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (4)
Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (1)Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Hizbullah Tanıma Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Düzce Valiliği duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Irak'ın Erbil kentinde şehit olan diplomat Osman Köse'ye veda!

Şehit diplomata veda! Yürek sızlatan detay

Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.