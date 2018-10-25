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Arjantin hükmetinin tasarruf politikasına protesto

25.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Arjantin hükümetinin kemer sıkma politikasını protesto edenlere polis müdahalede bulundu.

Arjantin hükmetinin tasarruf politikasına protesto

Macri hükümeti IMF kredileri karşılığında kamu harcamalarını kısıp, vergileri arttırmayı planlıyor.Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin tasarruf politikasını protesto gösterisi sırasında polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Başkent Buenos Aires'teki Kongre binasının önündeki meydanda çıkan çatışma sırasında polis, taşla saldıran eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle karşılık verdi.

Kamu harcamalarını kısılmasını öngören bütçe tasarısı üzerindeki görüşmeler sırasında başlayan olaylarda 9 polisin yaralandığı, en az 27 göstericinin ise gözaltına alındığı açıklandı.

Merkez sağ Arjantin hükümetinin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 57 milyar dolarlık destek kredisi karşılığında yürürlüğe koymayı planladığı tasarruf programına solcu muhalefet ve sendikalar karşı çıkıyor. Protesto sırasında göstericiler "IMF bütçesine hayır. Geleceğimizi mahvetmeyin" diye bağırırken, iki milletvekilinin parlamentoya girerken göz yaşartıcı gazdan etkilenmesi üzerine oturuma ara verildi.

Kemer sıkma politikası Arjantinlileri fakirleştiriyor

Macri liderliğindeki hükümetin kamu harcamalarının azaltılıp vergilerin arttırılmasını öngören bütçe tasarısının alt mecliste muhalefetteki Peronistlerin desteğiyle onaylanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Macri hükümetinin bütçe açığını azaltmak ve yüzde 40 dolayındaki enflasyonu düşürmek için kamu hizmetlerindeki personel sayısını azaltma kararı halkın tepkisiyle karşılaştı.Arjantin hükümeti geçen yıl Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3,9'una tırmanan bütçe açığını bu yıl yüzde 2,7'ye düşürmeyi, gelecek yılın sonunda da sıfırlamayı planlıyor.

Hükümet ek borçlanmayı sıfırlamayı hedefliyor

Macri hükümeti eğitim, sağlık, araştırma, ulaştırma, kamu hizmetleri ve kültür alanlarındaki harcamaları 10 milyar dolar azaltmayı hedefliyor. Bir önceki Christina Kirchner hükümetinde ekonomi bakanlığı yapmış olan Axel Kiciloff tasarruf planını "gaddarlık" olarak nitelendirirken, muhalefet milletvekillerinden Leonardo Grosso "bütçenin onaylanmasının Arjantin'i açlığa mahkûm edeceğini" söyledi.

Arjantin Merkez Bankası bu yıl Dolar karşısında yüzde 50 dolayında değer kaybeden Peso'yu istikrara kavuşturabilmek için ana faiz oranını yüzde 72'ye çıkarmıştı.

DW,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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