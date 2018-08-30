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Arjantin IMF'ten yardım istedi

30.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

Para biriminin hızla değer kaybetmesi nedeniyle zor günler yaşayan Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım istedi.

Arjantin IMF'ten yardım istedi

Arjantin'de Peso bu yıl içinde Dolar karşısında yüzde 80'den fazla değer kaybetti.Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) daha önce ülkesine yapılması kararlaştırılmış yardımın vaktinden önce ödenmesini istedi. Macri televizyondan yaptığı konuşmada, "piyasalara olan güvenin sarsılmasının" kendisini bu adımı atmaya mecbur bıraktığını söyledi. Macri'nin açıklamasından sonra Peso yüzde 8,2 oranında değer kaybetti. 1 Amerikan Doları, 34,50 peso ile tarihinin en yüksek kurundan işlem gördü.

Macri'nin sözlerinin ardından IMF'den de bir açıklama geldi ve IMF'nin Arjantin'e yardıma hazır olduğu bildirildi. IMF Başkanı Christine Lagarde, yetkililere kredi programının vade planının gözden geçirilmesi için direktif verdiğini söyledi. Lagarde, Arjantin Devlet Başkanı ile yaptığı telefon konuşmasının ardından "Arjantin hükümetine, revize edilmiş siyasi plan hazırlanmasında yardımcı olacaklarını" Macri'ye ilettiğini açıkladı.

Haziran ayında Peso'nun önemli oranda devalüe edilmesinden sonra Arjantin, IMF ile 50 milyar dolarlık mali yardım anlaşmasına varmıştı. Yardımın 15 milyar dolarlık ilk dilimi derhal serbest bırakılmış, kalan bölümünün ise üç yılda kullanılması kararlaştırılmıştı. Arjantin hükümeti daha önceki açıklamalarında mali yardımın kalan bölümünü kullanmaya gerek kalmayacağını duyurmuştu.

Arjantin'de Peso bu yıl içinde yüzde 82 oranında değer kaybetmiş, enflasyon oranı ise yüzde 20'ye çıkmıştı. Peso'nun değer kaybetmesini engellemek için Arjantin Merkez Bankası Salı ve Çarşamba günleri döviz rezervinden 500 milyon dolar satmış, ancak yine de para biriminin değer kaybetmesine engel olamamıştı.

DW,dpa,rtr/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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