HABER

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 07:02 | Son Güncelleme

Arjantin'de devlet başkanlığı yemini ederek göreve başlayan Alberto Fernandez, "Birlikte çalışıp, toplum olarak elimizden gelen en büyük destanı yazacak ve Arjantinlilerin evinde hiçbir zaman bir tabak yemek eksik olmasın diye birlikte çaba göstereceğiz. Açlığı bitireceğiz, bu bizi utandırması gereken bir şey." dedi.

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

Fernandez, öğlen saatlerinde Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'nın önünde toplanmaya başlayan ve kendisinin görevi üstlenmesini kutlayan onbinlerce destekçisine seslendi.

Kabine Şefliği görevini yürüttüğü eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner'ı hatırlatan Fernandez, "Bir gün hayat beni Nestor Kirchner ile karşılaştırdı. Hiçbir zaman bu kadar değişeceğimi, onunlu birlikte bir ülkeyi ayağa kaldıracak, demokrasi ve özgürlük bayraklarını yükseltecek harika bir görevin kahramanı olacağımı düşünmemiştim." diye konuştu.

Fernandez, eski hükümete işaret ederek, "Bu, bir kısmın faydasına, çoğunluğun ise zararına olan, fakirleştiren, sefillik getiren, bizi borçlandıran ve bizi uluslararası finansal sistemin tuzağına düşüren bir sistem. Geçmişi, tekrar etmemek için unutmamanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Adaletin taraflı olduğuna işaret eden Fernandez, "Yeni Arjantin'de istihbarat ve yargı operasyonları, her gün maruz kaldığımız medya linçleri olmayacak. Ben temsil ettiğim şeyden eminim, siyasetin, çıkarların tersi olduğunu iyi biliyorum ve kimleri temsil ettiğimizi biliyorum. Okulsuz, işsiz kalanları, acı çekenleri temsil ediyoruz." dedi.

Konuşmasında birlik vurgusu yapan Fernandez, "Birlikte çalışıp, toplum olarak elimizden gelen en büyük destanı yazacak ve Arjantinlilerin evinde hiçbir zaman bir tabak yemek eksik olmasın diye birlikte çaba göstereceğiz. Açlığı bitireceğiz, bu bizi utandırması gereken bir şey. Bugün tarihe yeni bir sayfa açacak üretimin ve çalışmanın en önemli şey olduğu bir dönem inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

(AA)

PARTNERİğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...İğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...
Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!
Kadıköy'de muhasebe ofisinde yangın: 1 yaralı Kadıköy'de muhasebe ofisinde yangın: 1 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Alberto Fernandez

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı!

Soykırım destekçisi yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim aldı

Soykırım destekçisi yazar ödülünü aldı!

Demokratlar, Trump'a yönelik azil gerekçelerini açıkladı

Gözler bu soruşturmada! Gerekçeler açıklandı

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.