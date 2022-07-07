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Arjantin: 'Kirli savaş' dönemi subaylarına hapis cezaları

07.07.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de bir mahkeme 19 eski subaya, 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde insanlığa karşı suç işlemekten uzun hapis cezaları verdi.

Arjantin: 'Kirli savaş' dönemi subaylarına hapis cezaları

Arjantin'de bir mahkeme 19 eski subaya, 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde insanlığa karşı suç işlemekten uzun hapis cezaları verdi.

İnsanlığa karşı işlenen sulçlar arasında kaybedilme, cinayet, işkence ve çocukların kaçırılması da var.

Ceza alanlar arasında, daha önce insan hakları ihlallerinden hüküm giymiş olan General Santiago Riveros da var. Riveros, 100'den fazla ithamdan suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezası almıştı.

Başkent Buenos Aires'teki federal mahkeme 350 kadar kurbana karşı suç işlendiğine karar verdi.

Bu kurbanlar arasında, sendika üyesi oldukları için sağcı ölüm timleri tarafından kaçırılan altı Mercedes Benz fabrikası işçisi de var.

İşçiler kaçırıldıktan sonra, General Riveros komutasınaki Campo de Mayo gözetim merkezinde işkence görmüşlerdi.

Resmen hala kayıp olsalar da, kaçırıldıktan sonra öldürüldüklerine inanılıyor.

General Jorge Videla'nın öncülüğündeki askeri cunta 24 Mart 1976'da iktidar olduktan sonra solcu muhaliflere karşı bir yok etme kampanyasına girişti.

"Kirli Savaş" diye anılan dönemde 30 bin kişi öldürüldü ya da kaybedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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