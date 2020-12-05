Arjantin, koronavirüs önlemleri için en zenginlere vergi getirdi

Arjantin, tıbbi malzeme ve yoksullar ile küçük işletmelere yardımları da içeren koronavirüs önlemlerini karşılamak için ülkenin en zenginlerine yeni bir vergi getirdi.

Senatörler, cuma günü "milyonerin vergisi" olarak adlandırılan tek seferlik vergiyi 26'ya karşı 42 oyla kabul ettiler.

Varlıkları 200 milyon pesodan (2,5 milyon dolar) fazla olan yaklaşık 12.000 kişiden vergi alınacak.

Arjantin'de şimdiye kadar 1,5 milyona yakın koronavirüs vakası ve yaklaşık 40.000 ölüm kaydedildi.

Sadece yaklaşık 45 milyonluk bir nüfusa sahip olmasına rağmen ülke, ekim ayında dünya çapında bir milyon doğrulanmış vaka bildiren beşinci ülke haline geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları; işsizlik, yüksek yoksulluk seviyeleri ve devasa devlet borcu ile mücadele eden ekonomiyi daha da sıkıntıya soktu. Arjantin, 2018'den beri resesyonda.

Öğrencilere burslar da ödenecek

Hazırlayıcılarından biri, yeni yasanın vergi mükelleflerinin yalnızca yüzde 0,8'ini etkileyeceğini söyledi.

Yasa kapsamında Arjantin'de yaşayanlardan yüzde 3,5'e kadar, ülke dışında yaşayanlardan ise yüzde 5,25'e kadar vergi alınacak.