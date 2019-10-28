Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin'de düzenlenen başkanlık seçimlerini Peroncu Alberto Fernandez'in kazanmasının ardından, "Kristal kürem yok ama öyle zannediyorum ki Arjantin kötü bir seçim yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Asya ve Orta Doğu ülkelerini ziyaret eden Bolsonaro, Arjantin'de dün yapılan ve Peroncu Alberto Fernandez'in yüzde 48 oy alarak ilk turda başkan seçildiği seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, Fernandez'in seçilmesine ilişkin, şunları söyledi:

"Üzgünüm, kristal kürem yok ama öyle zannediyorum ki Arjantin kötü bir seçim yaptı. Halk, kendisini çukura gömenleri iktidara getirdi. Onu tebrik etmeyi düşünmüyorum. Şu an için birbirimizi rahatsız etmeyeceğiz, onun siyasetteki gerçek pozisyonunu görmek için bir süre bekleyeceğiz."

- Fernandez, ülkenin yeni devlet başkanı oldu

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Arjantin'de ağustosta düzenlenen ön seçimlerde Cristina Kirchner-Alberto Fernandez formülünün yüzde 47 oy almasının ardından, Arjantin'i Venezuela ile karşılaştırmış ve "ön seçimlerde solun haydutları iktidara dönmeye başladı." ifadesini kullanmıştı.