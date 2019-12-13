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Arjantin, Morales’e sığınma hakkı verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Arjantin, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve Bolivya hükümetinin eski 4 üyesine sığınma hakkı tanıdığını duyurdu.Arjantin, Bolivya’da ordunun darbe tehdidinin ardından istifa ederek Meksika’ya sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales ve Bolivya hükümetinin eski 4 üyesine sığınma hakkı tanıdı.

Arjantin, Morales’e sığınma hakkı verdi

Arjantin, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve Bolivya hükümetinin eski 4 üyesine sığınma hakkı tanıdığını duyurdu.

Arjantin, Bolivya’da ordunun darbe tehdidinin ardından istifa ederek Meksika’ya sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales ve Bolivya hükümetinin eski 4 üyesine sığınma hakkı tanıdı. Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Evo Morales ve eski 4 hükümet üyesine sığınma hakkı verdi” ifadeleri kullanıldı.

Morales ile beraber Arjantin’e giden eski Bakan Lilly Gabriela Montano Viana’nın durumunun ise henüz araştırma aşamasında olduğu belirtildi. Yapılan resmi açıklamada, sığınmacıların ’kesin mülteci’ statüsünde olacakları kaydedildi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola da Morales ve yanındaki eski hükümet üyeleri Alvaro Garcia Linera, Diego Pary Rodriguez ve Gabriela Montano Viana’nın, Buenos Aires’te bulunan Ezeiza Havaalanı’na vardıklarında gerekli belgeleri imzaladıklarını ve sığınmacı olmak için gerekli şartlara sahip olacaklarını duyurmuştu.

BOLİVYA'DAN ARJANTİN'E UYARI

Bolivya’da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Karen Longariç, Morales’in siyasi sığınmacı olarak kabul edildiği Arjantin’e uluslararası standartlara uyma çağrısı yaptı. Askeri darbe tehdidiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalan Morales’e siyasi faaliyette bulunma izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Longaric, "Umarım Arjantin iltica ve sığınmacı hakları ilkelerine kesin olarak uyar. Meksika’da olduğu gibi Evo Morales’in siyaset yapacak açık bir mikrofonu her zaman olmaz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

Arjantin, Morales’e sığınma hakkı verdi

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Morales sığınma hakkı

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